У Керчі вибухи, росіяни перекрили Кримський міст

Місцеві жителі заявили, що була серія вибухів - спочатку пролунало два, а пізніше ще два.

Тим часом російські загарбники перекрили рух транспорту Кримським мостом. Причини не пояснили.

Російські ЗМІ стверджують, що нібито протиповітряна оборона РФ відпрацювала по цілях у районі Кримського мосту. Пропагандисти традиційно заявляють, що "пошкоджень немає".

Тим часом у мережі публікують фото з димом в районі Індустріального шосе у Керчі.

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