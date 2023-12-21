У Керчі вибухи, росіяни перекрили Кримський міст

Потужні вибухи пролунали у Керчі 21 грудня. Російські окупанти перекрили Кримський міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Місцеві жителі заявили, що була серія вибухів - спочатку пролунало два, а пізніше ще два.
Тим часом російські загарбники перекрили рух транспорту Кримським мостом. Причини не пояснили.
Російські ЗМІ стверджують, що нібито протиповітряна оборона РФ відпрацювала по цілях у районі Кримського мосту. Пропагандисти традиційно заявляють, що "пошкоджень немає".
Тим часом у мережі публікують фото з димом в районі Індустріального шосе у Керчі.
Новина доповнюється...
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.