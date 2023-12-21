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У Керчі вибухи, росіяни перекрили Кримський міст

Фото: У Керчі вибухи, Кримський міст перекрили (wikipedia)
Автор: Наталія Юрченко

Потужні вибухи пролунали у Керчі 21 грудня. Російські окупанти перекрили Кримський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі заявили, що була серія вибухів - спочатку пролунало два, а пізніше ще два.

Тим часом російські загарбники перекрили рух транспорту Кримським мостом. Причини не пояснили.

Російські ЗМІ стверджують, що нібито протиповітряна оборона РФ відпрацювала по цілях у районі Кримського мосту. Пропагандисти традиційно заявляють, що "пошкоджень немає".

Тим часом у мережі публікують фото з димом в районі Індустріального шосе у Керчі.

 

Новина доповнюється...

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