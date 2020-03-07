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По Керченському мосту пустили електричку з окупованого Криму в РФ

Новини » Суспільство     07.03.2020 - 19:26
По Керченському мосту пустили електричку з окупованого Криму в РФ
Фото: Кримський міст (most.life)

З окупованій Керчі в Анапу сусідньої Росії 7 березня запустили "приміське залізничне сполучення"

З Керчі в анектованому Криму в Анапу в Краснодарському краї сусідньої Росії 7 березня запустили так зване "приміське залізничне сполучення". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські і кримські ЗМІ.

Перевезеннями займається "Південна приміська пасажирська компанія" (дочка російської компанії "Гранд Сервіс Експрес").

Нагадаємо, 23 грудня Кримський міст оголосили готовим до пуску залізничного сполучення між окупованим українським півостровом і територією РФ. Потягом вже скористався президент РФ Володимир Путін.

У Європейському союзі, США, Канаді та інших країнах відреагували на запуск залізничного сполучення по Кримському мосту, який з'єднує анексувати півострів з материковою частиною Росії.

Так, в Брюсселі це назвали ще одним кроком до примусової інтеграції незаконно анексованого Криму з Росією. Посольство США назвало ці дії РФ кричущою неповагою до суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, в ООН також відреагували на запуск поїздів по Кримському мосту. Зокрема, заявили, що необхідно дотримуватися резолюції про суверенітет і територіальну цілісність України.

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