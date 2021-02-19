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У Керченській протоці на судні April помер українець

Новость на русском → Керченська протока, П'ятниця 19 лютого 2021 21:02
У Керченській протоці на судні April помер українець Фото: вантажне судно April (vesselfinder.com)
Автор: Дмитро Левицький

У Керченській протоці, ймовірно, сталося масове отруєння на вантажному судні April під панамським прапором. Один із членів екіпажу є громадянином України, він помер.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Всього отруїлися шестеро членів екіпажу судна, яким володіє компанія з Туреччини. Про загибель українця заявив голова Азово-Донського профсоюзу моряків РФ Леонід Глушак.

"Помер громадянин України. Також у склад екіпажу входять громадяни Грузії та Туреччини", - сказав він.

В районі Керченської протоки зараз шторм, тому евакуація екіпажу за допомогою рятувального судна "Меркурій" виявилася неможливою. Рятувальники планують відбуксирувати судно April до порту "Кавказ".

У російському Росспоживнагляді сказали, що зараз розглядають різні версії інциденту, а версія отруєння поки під питанням.

Нагадаємо, на вихідних до України повернулися шестеро українських моряків, які були звільнені з полону нігерійських піратів. Їх захопили в полон на судні Stevia в грудні 2020 року.

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