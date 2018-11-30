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У Керченській протоці отримав пошкодження суховантаж під прапором Того

Новини » Суспільство    30.11.2018 - 18:12
У Керченській протоці отримав пошкодження суховантаж під прапором Того
Фото: суховантаж Lady Maria (balticshipping.com)

Суховантаж під час маневрування заплутав свій гребний гвинт в якірному ланцюзі суховантажного судна під прапором Мальти

В Керченській протоці сьогодні, 30 листопада, отримав пошкодження суховантаж під прапором Того Lady Maria. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Згідно з даними спеціалізованої бази даних суден і портів FleetMon, інцидент стався на якірній стоянці. Суховантаж Lady Maria під час маневрування заплутав свій гребний гвинт в якірному ланцюзі суховантажного судна під прапором Мальти Azov Concord.

Повідомляється, що обидва судна очікували транзиту по Керченській протоці на південному якорі в Чорному морі.

За інформацією сайту Marine Traffic, суховантаж Azov Concord, IMO 9387748, що прямував в російський порт Єйська, в даний час знаходиться в порту російської Анапи.

Суховантаж Lady Maria, IMO 8500070 знаходиться в районі Керченської протоки, він прямував з порту турецького Стамбула. Пункт призначення судна не повідомляється, на сайті по стеженню за судами зазначається, що судно прямувало в "невідомий порт".

Нагадаємо, кандидат на посаду голови партії Християнсько-демократичний союз Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила про можливість введення блокади для російських суден з Азовського моря.

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