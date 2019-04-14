На Керченском мосту начали укладывать рельсы со стороны Керчи

Со стороны Керчи (оккупированный Крым) на железнодорожной части Керченского моста начали укладывать рельсы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Строительство железнодорожного сообщения на мосту из Крыма в Россию началось летом 2018 года со стороны российского Краснодарского края и теперь строители двигаются навстречу друг другу.

"Путеукладчик зашел на мост с готового участка керченского железнодорожного подхода, который строится синхронно с мостом. Теперь верхнее строение двухпутной железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с двух берегов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент на мосту уложено почти 22 из 38 км рельсошпальной решетки.

Планируется, что железная дорога по мосту и подходы к ней заработает в декабре 2019 года.

Напомним, командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Керченский мост могут разрушить подводные течения и движение льда из Азовского моря в Керченский пролив. По словам Воронченко, мост может разрушится также из-за землетрясений, которые периодически происходят в этом регионе.