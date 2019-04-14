На Керченському мосту почали будувати залізницю з боку Керчі

З боку Керчі (окупований Крим) на залізничній частини Керченського мосту почали укладати рейки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Будівництво залізничного сполучення на мосту з Криму в Росію почалося влітку 2018 року з боку російського Краснодарського краю і тепер будівельники рухаються назустріч один одному.

"Колієукладач зайшов на міст з готової керченської ділянки залізничного підходу, який будується синхронно з мостом. Тепер верхня будова двоколійної залізниці через Керченську протоку формується одночасно з двох берегів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі на мосту укладено майже 22 із 38 км рейкошпальної решітки.

Планується, що залізниця по мосту і підходи до неї запрацює в грудні 2019 року.

Нагадаємо, командувач військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що Керченський міст можуть зруйнувати підводні течії і рух льоду з Азовського моря в Керченську протоку. За словами Воронченко, міст руйнуватиметься також з-за землетрусів, які періодично відбуваються в цьому регіоні.