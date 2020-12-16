Керченский инцидент: суд отказал в заочном аресте экипажа российского судна "Изумруд"

Шевченковский районный суд города Киева отказал в заочном аресте членов экипажа российского суда "Изумруд", который обстрелял украинский военный корабль "Бердянск" во время Керченского инцидента. Суд рассмотрел ходатайства в начале декабря

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Украинская прокуратура попросила суд избрать меру пресечения трем членам экипажа "Изумруда" (капитан-лейтенанту, старшему мичману и старшему лейтенанту), подозреваемым в ведении агрессивных военных действий (ст. 437 Уголовного кодекса).

В начале декабря Шевченковский суд рассмотрел эти ходатайства и отказал в их удовлетворении. По мнению суда, отсутствуют доказательства объявления подозреваемых россиян в международный розыск. Срок действия разрешения на их задержание также истек.

Ранее в декабре украинский суд разрешил задержать заместителя главы Пограничной службы ФСБ России - руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева. Он подозревается в организации захвата трех украинских военных кораблей с экипажем в Керченском проливе осенью 2018 года.

Кроме того, ранее Международный арбитраж в Гааге приостановил рассмотрение иска Украины против России за захват кораблей и военных моряков в Керченском проливе.

До этого украинский суд не выдал разрешение на задержание российских силовиков, причастных к Керченскому инциденту.

Напомним, в ноябре 2018 года российские военные захватили корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и 24 украинских моряков. В сентябре прошлого года в ходе большого обмена пленными моряков освободили, корабли были переданы Украине спустя два месяца.