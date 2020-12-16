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Керченський інцидент: суд відмовив у заочний арешт екіпажу російського судна "Смарагд"

Автор: Олег Черниш

Шевченківський районний суд міста Києва відмовив у заочний арешт членів екіпажу російського суду "Смарагд", який обстріляв український військовий корабель "Бердянськ" під час Керченського інциденту. Суд розглянув клопотання на початку грудня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Українська прокуратура попросила суд обрати запобіжний захід трьом членам екіпажу "Смарагда" (капітан-лейтенантові, старшому мічману і старшому лейтенантові), підозрюваним у веденні агресивних воєнних дій (ст. 437 Кримінального кодексу).

На початку грудня Шевченківський суд розглянув ці клопотання і відмовив в їх задоволенні. На думку суду, відсутні докази оголошення підозрюваних росіян в міжнародний розшук. Термін дії дозволу на їх затримання також закінчився.

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Раніше в грудні український суд дозволив затримати заступника голови Прикордонної служби ФСБ Росії - керівника берегової охорони, віце-адмірала Геннадія Медведєва. Він підозрюється в організації захоплення трьох українських військових кораблів з екіпажем в Керченській протоці восени 2018 року.

Крім того, раніше Міжнародний арбітраж в Гаазі призупинив розгляд позову України проти Росії за захоплення кораблів і військових моряків в Керченській протоці.

До цього український суд не видав дозвіл на затримання російських силовиків, причетних до Керченського інциденту.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року російські військові захопили кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" і 24 українських моряків. У вересні минулого року в ході великого обміну полоненими моряків звільнили, кораблі були передані Україні через два місяці.

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