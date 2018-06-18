В Кении в результате теракта погибли восемь полицейских

Самодельное взрывное устройство заложили боевики из Сомали

В результате детонации самодельного взрывного устройства, которое заложили боевики из Сомали, в воскресенье на востоке Кении погибли восемь полицейских. Об этом заявил представитель кенийской полиции Чарльз Овино, передает агентство Reuters.

"Защищая границы и безопасность Кении, 5 полицейских и 3 резервистов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства", - отметил представитель.

Указано, что взрыв устроили сомалийские исламисты-боевики из движения Шабааб, которые пытаются свергнуть официальную власть в своей стране, ввести шариат и выгнать миротворцев, в том числе кенийских, которых в Сомали разместил Африканский Союз.

Напомним, в мае в Кении погибли по меньшей мере 20 человек при прорыве плотины "Патель".