У Кенії у результаті теракту загинули восьмеро поліцейських

Саморобний вибуховий пристрій заклали бойовики із Сомалі

У результаті детонації саморобного вибухового пристрою, який заклали бойовики із Сомалі, у неділю на сході Кенії загинули вісім поліцейських. Про це заявив речник кенійської поліції Чарльз Овіно, передає агентство Reuters.

"Захищаючи кордони та безпеку Кенії, 5 поліцейських та 3 резервісти загинули внаслідок детонації саморобного вибухового пристрою", - зазначив речник.

Вказано, що вибух влаштували сомалійські ісламісти-бойовики із руху Шабааб, які намагаються скинути офіційну владу у своїй країні, ввести шаріат та вигнати миротворців, в тому числі кенійських, яких у Сомалі розмістив Африканський Союз.

Нагадаємо, у травні у Кенії загинули щонайменше 20 людей при прориві греблі "Патель".