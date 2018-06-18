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У Кенії у результаті теракту загинули восьмеро поліцейських

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 15:51
Ілюстративне фото (facebook.com_baker.mayambala)
Ілюстративне фото (facebook.com_baker.mayambala)

Саморобний вибуховий пристрій заклали бойовики із Сомалі

У результаті детонації саморобного вибухового пристрою, який заклали бойовики із Сомалі, у неділю на сході Кенії загинули вісім поліцейських. Про це заявив речник кенійської поліції Чарльз Овіно, передає агентство Reuters.

"Захищаючи кордони та безпеку Кенії, 5 поліцейських та 3 резервісти загинули внаслідок детонації саморобного вибухового пристрою", - зазначив речник.

Вказано, що вибух влаштували сомалійські ісламісти-бойовики із руху Шабааб, які намагаються скинути офіційну владу у своїй країні, ввести шаріат та вигнати миротворців, в тому числі кенійських, яких у Сомалі розмістив Африканський Союз.

Нагадаємо, у травні у Кенії загинули щонайменше 20 людей при прориві греблі "Патель".

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Теги публікації: Кения, Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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