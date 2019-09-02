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В Кении из-за наводнения погибли 6 туристов

Новости » Происшествия    02.09.2019 - 15:44
В Кении из-за наводнения погибли 6 туристов
Фото: национальный парк "Ворота ада" (wikipedia.org)

Туристы пропали в национальном парке "Ворота ада"

В Кении в национальном парке "Ворота ада" в результате наводнения погибли 6 туристов, еще одного считают пропавшим без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что в воскресенье, 1 сентября, в национальном парке "Ворота ада" во время сильного наводнения пропала группа туристов из 7 человек.

"Шесть тел погибших в результате внезапного наводнения были обнаружены, один турист пропал без вести. Поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

Изначально сообщалось о двух погибших в результате наводнения. Но уже к утру 2 сентября количество жертв увеличилось до 6.

Отмечается, что ущелье в популярном парке было закрыто в воскресенье после инцидента.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате обрушившегося торнадо на США погиб семилетний мальчик. Из-за урагана президент Штатов Дональд Трамп объявил о чрезвычайном положении.

Также сообщалось, что в польских Татрах в результате удара молнии пострадали около 140 человек. При этом 4 человека погибло, двое из них были детьми.

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