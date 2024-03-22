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Кемерон звинуватив Ізраїль у блокуванні пропускних пунктів допомоги в Секторі Газа

Сектор Газа, П'ятниця 22 березня 2024 03:30
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Кемерон звинуватив Ізраїль у блокуванні пропускних пунктів допомоги в Секторі Газа Фото: Девід Кемерон, голова МЗС Британії (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон звинувачує Ізраїль у блокуванні важливих пунктів перетину для надання допомоги в Газі. Ізраїльський чиновник намагався спростувати це звинувачення під час онлайн-суперечки, після чого його відсторонили від посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У своєму листі Кемерон пояснив проблеми з розподілом допомоги, що рішуче суперечить твердженням Ізраїлю про те, що кількість вантажівок із гуманітарною допомогою, що потрапляють до Гази, досягла задовільного рівня.

"Ви цитуєте заяви, що міжнародні донори можуть надсилати стільки допомоги, скільки хочуть, і Ізраїль допомагатиме її ввезенню. Я б хотів, щоб це було правдою. Але велике розчарування викликає те, що допомога Великої Британії в Газі регулярно припиняється через очікування дозволу від Ізраїлю. Наприклад, мені відомо про фінансовану Великобританією допомогу, яка застрягла на кордоні менше ніж три тижні в очікуванні схвалення", - зазначив посадовець.

За його словами, основними перешкодами є відмови з боку уряду Ізраїлю та тривалі процедури отримання дозволу, численні перевірки та обмежений доступ вдень.

Він також зазначив, що середня кількість вантажівок, що в'їжджають до Гази за добу, становила 165 одиниць. Хоча це краще у порівнянні з січнем, все одно потрібен розвиток, аби підвищити цифру до 500 вантажівок на день, як було до нападу ХАМАС.

Він також заявив, що однією із ключових причин проблем з розподілом у Газі було те, що Ізраїль не дозволяв отримати візи для волонтерів.

Продовольча криза у Газі

Нагадаємо, за даними ООН, у Секторі Газа катастрофічно зростає рівень голоду. За словами місцевих лікарів, "люди там вже голодають місяцями". У звіті IPC зазначається, що все населення Гази (2,23 мільйона осіб) відчуває значну нестачу продовольства.

Починаючи з березня до середини липня, в умовах ескалації конфлікту, враховуючи можливий наступ на землю в Рафах, очікується, що половина населення регіону (1,11 мільйона осіб) опиниться в критичних умовах продовольчої небезпеки.

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