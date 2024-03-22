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Кэмерон обвинил Израиль в блокировании пропускных пунктов помощи в Секторе Газа

Сектор Газа, Пятница 22 марта 2024 03:30
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Кэмерон обвинил Израиль в блокировании пропускных пунктов помощи в Секторе Газа Фото: Дэвид Кэмерон, глава МИД Британии (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обвиняет Израиль в блокировании важных пунктов пересечения для оказания помощи в Газе. Израильский чиновник пытался опровергнуть это обвинение во время онлайн-спора, после чего был отстранен от должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В своем письме Кэмерон объяснил проблемы с распределением помощи, что решительно противоречит утверждениям Израиля о том, что количество попадающих в Газу грузовиков с гуманитарной помощью достигло удовлетворительного уровня.

"Вы цитируете заявления, что международные доноры могут присылать столько помощи, сколько хотят, и Израиль будет помогать ее ввозу. Я бы хотел, чтобы это было правдой. Но большое разочарование вызывает то, что помощь Великобритании в Газе регулярно прекращается из-за ожиданий разрешения Израиля". "К примеру, мне известно о финансированной Великобританией помощи, которая застряла на границе менее трех недель в ожидании одобрения", - отметил чиновник.

По его словам, основными препятствиями являются отказы со стороны правительства Израиля и длительные процедуры получения разрешения, многочисленные проверки и ограниченный доступ днем.

Он также отметил, что среднее количество грузовиков, въезжающих в Газу в сутки, составило 165 единиц. Хотя это лучше по сравнению с январем, все равно необходимо развитие, чтобы повысить цифру до 500 грузовиков в день, как было до нападения ХАМАС.

Он также заявил, что одной из ключевых причин проблем с распределением в Газе было то, что Израиль не разрешал получить визы для волонтеров.

Продовольственный кризис в Газе

Напомним, по данным ООН, в секторе Газа катастрофически растет уровень голода . По словам местных врачей, "люди там уже голодают месяцами". В отчете IPC отмечается, что все население Газы (2,23 миллиона человек) испытывает значительную нехватку продовольствия.

Начиная с марта по середину июля, в условиях эскалации конфликта, учитывая возможное наступление на землю в Рафах, ожидается, что половина населения региона (1,11 миллиона человек) окажется в критических условиях продовольственной опасности.

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