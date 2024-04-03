ua en ru
Ср, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кемерон закликав НАТО збільшити витрати для підтримки України

Середа 03 квітня 2024 10:52
UA EN RU
Кемерон закликав НАТО збільшити витрати для підтримки України Фото: глава МЗС Великобританії Девід Кемерон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав союзників по НАТО збільшити витрати на оборону і виробництво на підтримку України на тлі триваючого російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Союзники повинні активізуватися і витрачати більше коштів на оборону перед обличчям триваючої російської агресії і більш небезпечного світу", - заявив він.

Британський міністр попросить союзників схвалити очолювані Великою Британією ініціативи із закупівлі ракет і боєприпасів стандарту НАТО для українських Збройних сил. Велика Британія витратила мільярди доларів на підтримку України з 2022 року, коли почалося вторгнення.

"Зараз, коли Україна як ніколи близька до НАТО, ми повинні підтримувати критично важливу підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні", - сказав Кемерон.

Допомога Україні від Британії

Британія є одним з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Зокрема, українські захисники отримали танки Challenger 2, САУ AS-90, артилерійські снаряди та багато іншого озброєння.

Також британські інструктори допомагають навчати українських військовослужбовців, яких відправляють на фронт.

12 січня Великобританія виділила найбільший з початку війни пакет допомоги Україні. Про це під час свого візиту до Києва заявив прем'єр країни Ріші Сунак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Десятки одиниць техніки та 700 окупантів: оновлені втрати Росії у війні
Десятки одиниць техніки та 700 окупантів: оновлені втрати Росії у війні
DAILY
Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чистки українців в окупації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чистки українців в окупації