Кемерон закликав НАТО збільшити витрати для підтримки України
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав союзників по НАТО збільшити витрати на оборону і виробництво на підтримку України на тлі триваючого російського вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Союзники повинні активізуватися і витрачати більше коштів на оборону перед обличчям триваючої російської агресії і більш небезпечного світу", - заявив він.
Британський міністр попросить союзників схвалити очолювані Великою Британією ініціативи із закупівлі ракет і боєприпасів стандарту НАТО для українських Збройних сил. Велика Британія витратила мільярди доларів на підтримку України з 2022 року, коли почалося вторгнення.
"Зараз, коли Україна як ніколи близька до НАТО, ми повинні підтримувати критично важливу підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні", - сказав Кемерон.
Допомога Україні від Британії
Британія є одним з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Зокрема, українські захисники отримали танки Challenger 2, САУ AS-90, артилерійські снаряди та багато іншого озброєння.
Також британські інструктори допомагають навчати українських військовослужбовців, яких відправляють на фронт.
12 січня Великобританія виділила найбільший з початку війни пакет допомоги Україні. Про це під час свого візиту до Києва заявив прем'єр країни Ріші Сунак.
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