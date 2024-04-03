Кемерон закликав НАТО збільшити витрати для підтримки України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав союзників по НАТО збільшити витрати на оборону і виробництво на підтримку України на тлі триваючого російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Союзники повинні активізуватися і витрачати більше коштів на оборону перед обличчям триваючої російської агресії і більш небезпечного світу", - заявив він.

Британський міністр попросить союзників схвалити очолювані Великою Британією ініціативи із закупівлі ракет і боєприпасів стандарту НАТО для українських Збройних сил. Велика Британія витратила мільярди доларів на підтримку України з 2022 року, коли почалося вторгнення.

"Зараз, коли Україна як ніколи близька до НАТО, ми повинні підтримувати критично важливу підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні", - сказав Кемерон.