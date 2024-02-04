Кемерон щодо розмов навколо війни в Україні: час на нашій стороні, а не Путіна

Західними політикам необхідно припинити розмови про патову ситуацію в контексті війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, пише The Sunday Times.

Кемерон зауважив, що наразі економіка західних країн і їх коаліції більша за російську у 25 разів.

"Нам потрібно припинити розмови про патову ситуацію і про те, що час не на боці України. Ми більш ніж здатні продемонструвати, що час на нашій стороні, а не на боці президента РФ Володимира Путіна", - сказав Кемерон.

Він також хоче донести цю думку і до колишнього президента США Дональда Трампа у випадку, якщо він знову стане лідером Штатів.

"Взаємодію з Трампом на особистому рівні доведеться вибудовувати по-іншому, ніж із нинішнім лідером США Джо Байденом, проте британські та американські військові й співробітники спецслужб звикли і вміють працювати разом, а цінності та підходи двох країн до багатьох проблем також дуже близькі", - додав він.

Загроза повномасштабної війни Росії з НАТО

Нагадаємо, раніше начальник Генштабу Британії Патрік Сандерс заявив, що британці у разі потреби мають бути готові вести велику війну проти дедалі агресивнішої Росії.

Нещодавно німецьке видання Bild повідомило, що Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. Видання опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Докладніше про це, військові потенціали Росії та НАТО, а також про те, як може розвиватися конфлікт, – читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.