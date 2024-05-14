Кемерон обговорив з Трампом мирну угоду щодо України. Сунаку довелося виправдовуватися, - ЗМІ

У квітні глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон зустрівся з колишнім президентом США Дональдом Трампом, щоб спробувати його переконати схвалити збільшення військової допомоги Україні. Також вони обговорили мирну угоду щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico та The Sunday Times.

За словами джерела видання, Кемерон запитав Трампа: "Які найкращі умови, за яких ви як президент зможете укласти угоду в січні? Це обидві сторони, які тримають свої позиції і платять за це ціну".

Британський уряд уже давно наполягає на тому, що мирна угода - це справа України, а сам прем'єр-міністр Кемерон публічно заявив, що "мир приходить через силу, а не через умиротворення або слабкість".

Прес-секретар британського прем'єр-міністра Ріші Сунак заявив, що позиція Великої Британії щодо війни не змінилася.

"Я не визнаю ці повідомлення... Наша позиція не змінилася. Путін повинен зазнати поразки. Зараз, як ніколи раніше в цьому конфлікті, вкрай важливо, щоб (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін отримав чіткий сигнал про те, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив він.

Сунака також поінформували про цю доповідь.

"Я не бачив цієї статті в The Sunday Times, тож вибачте мені за це. Але що я можу вам сказати, так це те, що ми лідируємо, коли йдеться про Україну", - заявив він.

Прем'єр також додав, що інвестиції в безпеку України - це "інвестиції в нашу безпеку".

"Наші союзники по НАТО вже занепокоєні перспективою того, що якщо Путін досягне успіху, то вони будуть наступними - з усіма наслідками, що випливають звідси", - додав британський прем'єр-міністр.