Кемерон обговорив з Трампом мирну угоду щодо України. Сунаку довелося виправдовуватися, - ЗМІ
У квітні глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон зустрівся з колишнім президентом США Дональдом Трампом, щоб спробувати його переконати схвалити збільшення військової допомоги Україні. Також вони обговорили мирну угоду щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico та The Sunday Times.
За словами джерела видання, Кемерон запитав Трампа: "Які найкращі умови, за яких ви як президент зможете укласти угоду в січні? Це обидві сторони, які тримають свої позиції і платять за це ціну".
Британський уряд уже давно наполягає на тому, що мирна угода - це справа України, а сам прем'єр-міністр Кемерон публічно заявив, що "мир приходить через силу, а не через умиротворення або слабкість".
Прес-секретар британського прем'єр-міністра Ріші Сунак заявив, що позиція Великої Британії щодо війни не змінилася.
"Я не визнаю ці повідомлення... Наша позиція не змінилася. Путін повинен зазнати поразки. Зараз, як ніколи раніше в цьому конфлікті, вкрай важливо, щоб (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін отримав чіткий сигнал про те, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив він.
Сунака також поінформували про цю доповідь.
"Я не бачив цієї статті в The Sunday Times, тож вибачте мені за це. Але що я можу вам сказати, так це те, що ми лідируємо, коли йдеться про Україну", - заявив він.
Прем'єр також додав, що інвестиції в безпеку України - це "інвестиції в нашу безпеку".
"Наші союзники по НАТО вже занепокоєні перспективою того, що якщо Путін досягне успіху, то вони будуть наступними - з усіма наслідками, що випливають звідси", - додав британський прем'єр-міністр.
Допомога Україні від Британії
Раніше стало відомо, що Британія розглядає можливість надання Києву прототипів лазерної зброї для збивання безпілотників та ракет.
10 квітня Україна та Великобританія підписали рамкову угоду про співпрацю у галузі оборонного обладнання.
Крім цього, Великобританія оголосила про виділення Україні нової військової допомоги у розмірі 60 мільйонів фунтів стерлінгів. У цю суму входять безпілотники та засоби ППО.
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