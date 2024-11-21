Кембриджський словник назвав слово 2024 року

Щоб обрати "Слово року", творці Кембриджського словника керуються певними правилами. Зокрема, це слово мають шукати найчастіше та воно має відображати те, що відбувалося того року.

Цьогоріч найпопулярнішим словом став "manifest". Його шукали в словнику 130 тисяч разів.

"Manifest" (перекладається як "проявляти") - це використання таких методів, як візуалізація та афірмація, щоб допомогти вам уявити досягнення бажаного, що підвищить вірогідність того, що це відбудеться.

Як зазначається, практика "manifest" стала популярною під час пандемії коронавірусу. Саме тоді у соцмережах з’явилося багато "інфлюенсерів проявлення", що давали поради по досягненню фінансових і кар'єрних успіхів. Але цього року слово стало загальноприйнятим, завдяки спортсменам, співакам та іншим впливовим людям. Зокрема, тому що вони приписують свій успіх "manifest".

Зауважимо, що "manifest" стало десятим словом року, що обрали творці Кембриджського словника. Минулого року переможцем стало слово "hallucinate", яке набуло нового значення. Зокрема, у зв’язку з поширенням технології штучного інтелекту. Так, якщо кажуть, що ШІ "галюцинує" - це означає, що він створює неправдиву інформацію.