Кембриджский словарь назвал слово 2024 года

Чтобы выбрать "Слово года", создатели Кембриджского словаря руководствуются определенными правилами. В частности, это слово должны искать чаще всего и оно должно отражать то, что происходило в том году.

В этом году самым популярным словом стал "manifest". Его искали в словаре 130 тысяч раз.

"Manifest" (переводится как "проявлять") - это использование таких методов, как визуализация и аффирмация, чтобы помочь вам представить достижение желаемого, что повысит вероятность того, что это произойдет.

Как отмечается, практика "manifest" стала популярной во время пандемии коронавируса. Именно тогда в соцсетях появилось много "инфлюэнсеров проявления", дававших советы по достижению финансовых и карьерных успехов. Но в этом году слово стало общепринятым благодаря спортсменам, певцам и другим влиятельным людям. В частности, потому что они приписывают свой успех "manifest".

Заметим, что "manifest" стало десятым словом года, избранным создателями Кембриджского словаря. В прошлом году победителем стало слово "hallucinate", которое приобрело новое значение. В частности, в связи с распространением технологии искусственного интеллекта. Так, если говорят, что ИИ "галлюцинирует" - это означает, что он создает ложную информацию.