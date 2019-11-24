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В Кельтском море во время шторма погиб украинский моряк

Новости » Происшествия     24.11.2019 - 13:00
В Кельтском море во время шторма погиб украинский моряк
Иллюстративное фото (facebook.com/assol.fund)

Команда медработников констатировала смерть моряка

В Кельтском море во время шторма погиб украинский моряк. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу в Facebook благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" и ресурс FleetMon, который отслеживает местоположение суден.

Как отмечается, на борт корабля была доставлена вертолетом команда медработников, которые констатировали смерть моряка.

"Сухогруз ALMA (IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, который находился в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в 21.10 UTC 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 нм к западу от Бреста", - говорится в сообщении.

В Кельтском море во время шторма погиб украинский моряк

Напомним, ранее в результате отравления метиловым спиртом на борту танкера в Черном море погибли два украинских моряка. Сотрудник пресс-службы отметил, что один из погибших - второй помощник капитана судна, другой - старший матрос.

Как писало РБК-Украина, в мае 2018 года возле берегов Африки на сухогрузе Atlantic Harmony умерли два моряка из Украины. При этом о смерти моряков в МВД узнали только от семей погибших. Причиной гибели двух членов экипажа стало отравление.

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