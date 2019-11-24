У Кельтському морі під час шторму загинув український моряк

Ілюстративне фото (facebook.com/assol.fund)

Команда медпрацівників констатувала смерть моряка

В Кельтському морі під час шторму загинув український моряк. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку в Facebook благодійної організації "Фонд допомоги морякам "Ассоль" та ресурс FleetMon, який відстежує місце розташування суден.

Як зазначається, на борт корабля була доставлена вертольотом команда медпрацівників, які констатували смерть моряка.

"Сухогруз ALMA ((IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, находящемуся в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в море в 2110 UTC 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 нм к западу от Бреста", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в результаті отруєння метиловим спиртом на борту танкера в Чорному морі загинули два українських моряка. Співробітник прес-служби зазначив, що один із загиблих - другий помічник капітана судна, інший - старший матрос.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2018 року біля берегів Африки на суховантажному судні Atlantic Harmony померли два моряки з України. При цьому про смерть моряків в МВС дізналися тільки від сімей загиблих. Причиною загибелі двох членів екіпажу стало отруєння.