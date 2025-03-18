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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Келлог заявив, що Трамп вестиме війну в Україні до завершення

Фото: Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Спецпосланець США в Україні Кіт Келлог знову висловився про дії Трампа щодо російсько-української війни. Він заявив, що президент США вестиме її до завершення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Келлога в соцмережі Х.

Він зазначив, що Трамп є тією людиною, яка робить те, про що говорить.

"Президент США Дональд Трамп доводить, що він - президент, який говорить те, що думає, і робить те, що говорить. Він вестиме і спрямовуватиме цю війну, яка триває вже понад три роки, до її завершення", - йдеться в повідомленні.

Пост спецпосланця став відповіддю на публікацію речниці Білого дому Кароліни Ліввіт, у пості якої опубліковано звіт про переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зокрема, там зазначалося, що представники обох країн говорили про необхідність миру і припинення вогню в Україні, а також обидва погодилися, що цей "конфлікт" має закінчитися міцним миром.

Детальніше про те, що сказали в Білому домі і в Кремлі про результати переговорів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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