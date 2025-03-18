Келлог заявив, що Трамп вестиме війну в Україні до завершення

Він зазначив, що Трамп є тією людиною, яка робить те, про що говорить.

"Президент США Дональд Трамп доводить, що він - президент, який говорить те, що думає, і робить те, що говорить. Він вестиме і спрямовуватиме цю війну, яка триває вже понад три роки, до її завершення", - йдеться в повідомленні.

Пост спецпосланця став відповіддю на публікацію речниці Білого дому Кароліни Ліввіт, у пості якої опубліковано звіт про переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зокрема, там зазначалося, що представники обох країн говорили про необхідність миру і припинення вогню в Україні, а також обидва погодилися, що цей "конфлікт" має закінчитися міцним миром.