Келлог заявил, что Трамп будет вести войну в Украине к завершению

Он отметил, что Трамп является тем человеком, который делает то, о чем говорит.

"Президент США Дональд Трамп доказывает, что он - президент, который говорит то, что думает, и делает то, что говорит. Он будет вести и направлять эту войну, которая продолжается уже более трех лет, к ее завершению", - говорится в сообщении.

Пост спецпосланника стал ответом на публикацию спикера Белого дома Каролину Ливвит, в посте которой опубликован отчет о переговорах президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

В частности, там отмечалось, что представители обеих стран говорили о необходимости мира и прекращения огня в Украине, а также оба согласились, что этот "конфликт" должен закончиться прочным миром.