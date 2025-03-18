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Келлог заявил, что Трамп будет вести войну в Украине к завершению

Фото: Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Спецпосланник США в Украине Кит Келлог вновь высказался о действиях Трампа по поводу российско-украинской войны. Он заявил, что президент США будет вести ее к завершению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Келлога в соцсети Х.

Он отметил, что Трамп является тем человеком, который делает то, о чем говорит.

"Президент США Дональд Трамп доказывает, что он - президент, который говорит то, что думает, и делает то, что говорит. Он будет вести и направлять эту войну, которая продолжается уже более трех лет, к ее завершению", - говорится в сообщении.

Пост спецпосланника стал ответом на публикацию спикера Белого дома Каролину Ливвит, в посте которой опубликован отчет о переговорах президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

В частности, там отмечалось, что представители обеих стран говорили о необходимости мира и прекращения огня в Украине, а также оба согласились, что этот "конфликт" должен закончиться прочным миром.

Подробнее о том, что сказали в Белом доме и в Кремле о результатах переговоров - читайте в материале РБК-Украина.

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Война в УкраинеСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКит КеллогПеремирие России и Украины