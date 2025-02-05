Келлог виступить на безпековій конференції в Мюнхені і говоритиме про припинення війни в Україні

"Радий повідомити про свою участь у Мюнхенській конференції з безпеки", - написав Келлог.

За його словами, на конференції він буде обговорювати питання щодо припинення війни в Україні.

"Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами", - зауважив Келлог.

Мюнхенська конференція з безпеки 2025

Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки проходить у столиці Баварії з 1963 року кожної зими, але бувають винятки. Цей захід позиціонується як найвпливовіша у світі зустріч експертів у галузі безпекової політики.

Цього року вона пройде з 14 по 16 лютого. Очікується, що у ній візьмуть близько 60 глав держав і урядів, а також 150 міністрів і керівників міжнародних організацій. Свою участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європарламенту Роберта Мецола, президент Євроради Антоніу Кошта.

Розмови про переговори України та РФ

Останнім часом західні партнери України все частіше порушують питання можливих переговорів з Росією, особливо після перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

Водночас наразі між Україною та Росією мирні переговори не ведуться.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявляв, що повернення за стіл переговорів можливе лише після посилення позиції України. Він також розповів, що Україна не відкидає дипломатичний шлях для завершення війни, але мир повинен бути встановлений на умовах українців.

А ось президент США Дональд Трамп заявив, що веде "дуже серйозні розмови" з Росією щодо завершення війни в Україні. Зокрема, доручив спецпредставнику США з України та Росії Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів.