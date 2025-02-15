Келлог: союзники працюють над гарантіями безпеки для України, але остаточне рішення за Трампом

За його словами, одна з причин його візиту на Мюнхенську конференцію - це обговорення із союзниками гарантій безпеки для України. Після цього Келлог поїде назад до США та представить ці ідеї Трампу.

"І потім я привезу це людині, яка приймає рішення - президенту Трампу. Ми йому радимо, він приймає рішення. Ми повинні дати йому варіанти. Не можна відкидати нічого. Якщо ви цього тижня помітили, що всі варіанти сьогодні ще розглядають. Важливо, щоб президент сам на основі цього ухвалював рішення", - сказав Келлог.

Гарантії безпеки для України

Варто нагадати, що наразі Україна розглядає членство в НАТО як спосіб запобігти повторному нападу Російської Федерації у майбутньому. Однак наразі в НАТО лише обіцяють, що вступ України до Альянсу може відбутись у майбутньому.

Водночас президент України Володимир Зеленський розповів, що у випадку, якщо Україну не захочуть приймати в НАТО, то вже є "план Б". Новий план передбачає збільшення кількості українських військових удвічі, а також фінансову та військову допомогу від країн Заходу.

Нещодавно Келлог зазначав, що "мирний план" представлятиме президент Дональд Трамп.