Келлог рассказал о следующих шагах США по миру после своей поездки в Украину

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог подтвердил, что на следующей неделе посетит Киев. После своей поездки будет сравнение позиций сторон относительно мира, и эти результаты будут обсуждаться с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Келлога на Украинском ланче по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.

"На следующей неделе еду в Украину, потом сравним наши записи (со спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом - ред.), поедем поговорим в Овальный кабинет с президентом. Что говорят союзники, как они себе представляют устойчивый мир, как они говорят об обеспечении границ. И надо это все сложить в рамку, с которой надо работать, которой раньше не было", - сказал Келлог о шагах после визита в Украину.

Отметим, что Келлог также объяснил, какое имеет отношение Виткофф к вопросу российско-украинской войны. В частности, Трамп поручил ему заниматься этим делом и отвечать непосредственно за направление России, а Келлог отвечает за украинское и европейское. Двойной путь сделан для того, чтобы ускорить процесс.

"Если мы посмотрим на двойной путь. Важно понимать, у нас одновременно есть направление Украины и направление России. У нас представитель Виткофф задействован, потому что отвечает за российское направление. Я отвечаю - за украинское и европейское. Мы это делаем для скорости, потому что вопрос - когда это закончится", - пояснил он.

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