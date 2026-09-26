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Келлог порадив Путіну, як легко завершити війну проти України

20:48 26.09.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Келлог порадив Путіну, як легко завершити війну проти України Фото: Кіт Келлог (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін може легко та швидко завершити війну проти України, якщо оголосить росіянам про "перемогу" РФ та виведе свої війська з окупованих територій.

Про це заявив колишній спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFPI.

"Я гадаю, що для росіян ця війна може закінчитися вже завтра і дуже легко. Все, що Путіну потрібно зробити, це оголосити про "перемогу" та забиратися геть додому", - порадив Келлог главі Кремля.

На переконання колишнього представника Дональда Трампа, російський диктатор не збирається захоплювати всю Україну.

Одна з ключових причин полягає в тому, що Путін просто не може цього зробити.

"У нього немає бойових можливостей для цього. І він завжди атакує центри населених пунктів", - зауважив Келлог.

Окремо генерал-лейтенант у відставці звернув увагу на ситуацію в Україні. На його переконання, українці навіть не замислюються про сценарій капітуляції.

"Україна не збирається здаватися. Українці не збираються добровільно віддавати землю. Вони - чудова бойова сила. Вони виконали винятково надзвичайну роботу. І я думаю, що нам просто потрібно сказати президенту Путіну те, чого він не хоче робити: вам час повернутися додому та зупинити цю війну!" - заявив Келлог, звертаючись до Путіна.

На цьому тлі він також озвучив прогноз, що Росія ніколи не зможе виграти війну проти України.

"Росія не виграє цю війну. Знаєте, їхнє визначення перемоги дуже відрізняється від мого визначення. Вони навіть не перетнули річку Дніпро", - додав Келлог.

До речі, нещодавно Келлог пояснював, чому Трамп різко змінив своє рішення щодо ліцензій Patriot для України.

Окрім того, він розповів, чому РФ почала бити по Україні під час його візитів.

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