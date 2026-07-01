Келлог оцінив успіхи України у війні з РФ: "Я б поставив гроші на українців"

Колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що успішні далекобійні удари Києва по російській нафтовій інфраструктурі, які призвели до дефіциту пального, зокрема в окупованому Криму, змінюють перебіг війни.

"Вперше з 2023 року ви бачите, що українці дійсно починають здобувати перевагу над росіянами", - наголосив він.

Келлог додав, що якби сьогодні довелося робити прогноз щодо перебігу війни, він поставив би саме на Україну.

"Сьогодні я б поставив більше грошей на українців, ніж на росіян", - заявив він.

За словами Келлога, зміна ситуації на полі бою може вплинути і на позицію президента США Дональда Трампа.

"Президент Трамп любить переможців", - підсумував він.