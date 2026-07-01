Келлог оцінив успіхи України у війні з РФ: "Я б поставив гроші на українців"

Баланс сил у війні між Україною та Росією поступово змінюється. У США вважають, що останні події на фронті вперше за тривалий час свідчать про перевагу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP World.
Колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що успішні далекобійні удари Києва по російській нафтовій інфраструктурі, які призвели до дефіциту пального, зокрема в окупованому Криму, змінюють перебіг війни.
"Вперше з 2023 року ви бачите, що українці дійсно починають здобувати перевагу над росіянами", - наголосив він.
Келлог додав, що якби сьогодні довелося робити прогноз щодо перебігу війни, він поставив би саме на Україну.
"Сьогодні я б поставив більше грошей на українців, ніж на росіян", - заявив він.
За словами Келлога, зміна ситуації на полі бою може вплинути і на позицію президента США Дональда Трампа.
"Президент Трамп любить переможців", - підсумував він.
Нагадаємо, проблеми з паливом у Росії дійшли до того, що країна, яка роками експортувала бензин, тепер сама шукає його у сусідів. Після українських атак по НПЗ Москва веде переговори з Казахстаном про імпорт пального, однак Астана готова говорити лише на своїх умовах.
Крім того, пом’якшення наслідків дефіциту палива Росія почала імортувати бензин з Індії морем.
Попри це ціни на бензин у країні-агресорці показали найстрімкіше зростання за останні 20 років.