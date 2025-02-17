Келлог обговорив із країнами НАТО "справедливий та тривалий мир" в Україні

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог 17 лютого у Брюсселі обговорив із представниками країн НАТО "забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні".

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у соцмережі Х .

"Так добре приймати Кіта Келлога в Брюсселі. Сьогодні він проконсультувався з членами Альянсу щодо спільної роботи для забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні", - написав Рютте.

Він наголосив, що НАТО та США "потрібно багато чого зробити".

"І ми будемо тісно співпрацювати, щоб домогтися припинення війни та міцної безпеки для всіх нас", - додав генсек НАТО.