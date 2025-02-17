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Келлог обговорив із країнами НАТО "справедливий та тривалий мир" в Україні

Понеділок 17 лютого 2025 18:13
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Келлог обговорив із країнами НАТО "справедливий та тривалий мир" в Україні Фото: спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог 17 лютого у Брюсселі обговорив із представниками країн НАТО "забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні".

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у соцмережі Х.

"Так добре приймати Кіта Келлога в Брюсселі. Сьогодні він проконсультувався з членами Альянсу щодо спільної роботи для забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні", - написав Рютте.

Він наголосив, що НАТО та США "потрібно багато чого зробити".

"І ми будемо тісно співпрацювати, щоб домогтися припинення війни та міцної безпеки для всіх нас", - додав генсек НАТО.

Нагадаємо, спеціальний посланник президента США Кіт Келлог на Українському ланчі в рамках Мюнхенської конференції з безпеки 2025 року заявив, що протягом 180 днів докладе всіх зусиль для завершення війни в Україні.

Також Келлог назвав поступки, на які має піти російський диктатор Володимир Путін задля завершення війни. Зокрема, ці поступки мають стосуватися територій, а також зменшення або відмова від використання військ в майбутньому.

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