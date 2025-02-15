Келлог назвав поступки, на які має піти Росія для врегулювання війни в Україні

Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог назвав поступки, на які має піти російський диктатор Володимир Путін задля завершення війни. Зокрема, ці поступки мають стосуватися територій, а також зменшення або відмова від використання військ в майбутньому.
Про це він сказав під час обговорення плану щодо миру в Україні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Мюнхенської конференції з безпеки.
"Як на мене, це мають бути і територіальні поступки. І не тільки територіальні, може бути відмова використання збройних сил у майбутньому, і, можливо, зменшення кількості особового складу", - зазначив американський дипломат.
Він також підкреслив, що зараз з'явилися альянси Росії з Іраном, з КНДР, Китаєм, чого не було раніше, ще кілька років тому. І важливо, щоб вони не формувалися.
"Я вважаю, що дуже важливо, щоб ці альянси не формувалися", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні Кіт Келлог узяв на себе публічне зобов'язання. Зокрема, за 180 днів задіяти всі сторони для завершення війни в Україні.
Детальніше про ключові заяви Кіта Келлога в ході вечірнього виступу - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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