Келлог назвав поступки, на які має піти Росія для врегулювання війни в Україні

"Як на мене, це мають бути і територіальні поступки. І не тільки територіальні, може бути відмова використання збройних сил у майбутньому, і, можливо, зменшення кількості особового складу", - зазначив американський дипломат.

Він також підкреслив, що зараз з'явилися альянси Росії з Іраном, з КНДР, Китаєм, чого не було раніше, ще кілька років тому. І важливо, щоб вони не формувалися.

"Я вважаю, що дуже важливо, щоб ці альянси не формувалися", - додав він.