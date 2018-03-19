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Кьеллини рискует пропустить первый матч 1/4 финала ЛЧ с "Реалом"

НовостиСпорт    19.03.2018 - 16:14
Фото: Джорджо Кьеллини (juventus.com)
Фото: Джорджо Кьеллини (juventus.com)

Защитник, скорее всего, не успеет восстановится

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини, получивший повреждение в матче 29 тура Серии А со СПАЛ (0:0), не сыграет в ближайших товарищеских матчах сборной Италии и может пропустить несколько матчей туринцев. Об этом сообщает Tuttosport.

Кьеллини испытывает мышечные проблемы. Отмечается, что травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. Защитник точно пропустит товарищеские матчи национальной команды с Аргентиной (23 марта) и Англией (27 марта). 

Первый матч "Ювентуса" с мадридским "Реалом" состоится 3 апреля в Турине, ответный - 11 апреля в Мадриде.

Напомним, "Ювентус" установил рекорд по количеству выходов в финал Кубка Италии.

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Теги: Реал, Ювентус, Лига Чемпионов
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