К'єлліні ризикує пропустити перший матч 1/4 фіналу ЛЧ з "Реалом"

Захисник "Ювентуса" Джорджо К'єлліні, який отримав ушкодження в матчі 29 туру Серії А з СПАЛ (0:0), не зіграє в найближчих товариських матчах збірної Італії і може пропустити кілька матчів туринців. Про це повідомляє Tuttosport.

К'єлліні відчуває м'язові проблеми. Відзначається, що травма виявилася серйознішою, ніж передбачалося спочатку. Захисник точно пропустить товариські матчі національної команди з Аргентиною (23 березня) і Англією (27 березня).

Перший матч "Ювентуса" з мадридським "Реалом" відбудеться 3 квітня в Турині, у відповідь - 11 квітня в Мадриді.

Нагадаємо, "Ювентус" встановив рекорд за кількістю виходів у фінал Кубка Італії.