ua en ru
Нд, 03 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Яке свято 3 серпня і чому сьогодні заборонено виносити сміття: прикмети і правила цього дня

Неділя 03 серпня 2025 06:01
UA EN RU
Яке свято 3 серпня і чому сьогодні заборонено виносити сміття: прикмети і правила цього дня Яке сьогодні, 3 серпня, свято (фото: Pexels)
Автор: Поліна Іваненко

У неділю, 3 серпня, віряни згадують про преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. А ще сьогодні можна визначити, чи скоро прийде похолодання.

РБК-Україна розповідає, у кого День ангела, які прикмети розкажуть про майбутню погоду та що заборонено робити.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

У неділю, 3 серпня, вшановують пам’ять преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. Вони були ченцями та настоятелями Далматського монастиря. Преподобний Далмат у молодості служив у війську імператора Феодосія Великого, а згодом, разом із сином Фавстом, залишив світське життя й оселився в монастирі преподобного Ісаакія поблизу Константинополя. Сам Ісаакій постриг їх у ченці, й вони розпочали суворе чернече життя.

Яке свято 3 серпня і чому сьогодні заборонено виносити сміття: прикмети і правила цього дняЯке свято 3 серпня (скріншот)

Під час Великого посту Далмат 40 днів не вживав їжі, а перед Вознесінням Христовим мав духовні видіння. У 383 році Ісаакій передав йому керівництво монастирем, після чого той отримав назву Далматський. Пізніше, після участі у Третьому Вселенському Соборі в Ефесі 431 року, Далмат став архімандритом. Він прожив до 90 років. Його син Фавст після смерті батька також очолив монастир і продовжив подвижницьке життя.

Народні прикмети 3 серпня

  • Якою буде погода цього дня - таким буде і жовтень

  • Якщо пішов дощ і почався холодний вітер - погода зіпсується надовго

  • Якщо свійська птиця почала міняти пір’я - чекайте на ранні морози.

Що не можна робити 3 серпня

За народними повір'ями, сьогодні категорично заборонено прибирати вдома та виносити сміття. Вважається, що це відлякає щастя, а разом зі сміттям можна "викинути" багатство.

Також не треба лінуватися та без діла гаяти час. А ще не слід з'ясовувати стосунки чи вступати в конфлікти.

Іменини сьогодні святкують

  • Антон
  • В’ячеслав
  • Іван
  • Кузьма
  • Микола.

Яке сьогодні свято, окрім церковного

3 серпня відзначаються:

  • День Повітряних Сил Збройних Сил України
  • день сестер
  • день прощення
  • день кавуна.

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія, онлайн-ресурс DayToday.

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календар Прикмети Свята
Новини
Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА
Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському