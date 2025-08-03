Яке свято 3 серпня і чому сьогодні заборонено виносити сміття: прикмети і правила цього дня

У неділю, 3 серпня, віряни згадують про преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. А ще сьогодні можна визначити, чи скоро прийде похолодання.

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Яке сьогодні свято у церковному календарі

У неділю, 3 серпня, вшановують пам’ять преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. Вони були ченцями та настоятелями Далматського монастиря. Преподобний Далмат у молодості служив у війську імператора Феодосія Великого, а згодом, разом із сином Фавстом, залишив світське життя й оселився в монастирі преподобного Ісаакія поблизу Константинополя. Сам Ісаакій постриг їх у ченці, й вони розпочали суворе чернече життя.

Яке свято 3 серпня (скріншот)

Під час Великого посту Далмат 40 днів не вживав їжі, а перед Вознесінням Христовим мав духовні видіння. У 383 році Ісаакій передав йому керівництво монастирем, після чого той отримав назву Далматський. Пізніше, після участі у Третьому Вселенському Соборі в Ефесі 431 року, Далмат став архімандритом. Він прожив до 90 років. Його син Фавст після смерті батька також очолив монастир і продовжив подвижницьке життя.

Народні прикмети 3 серпня

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Що не можна робити 3 серпня

За народними повір'ями, сьогодні категорично заборонено прибирати вдома та виносити сміття. Вважається, що це відлякає щастя, а разом зі сміттям можна "викинути" багатство.

Також не треба лінуватися та без діла гаяти час. А ще не слід з'ясовувати стосунки чи вступати в конфлікти.

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Яке сьогодні свято, окрім церковного

3 серпня відзначаються: