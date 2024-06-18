Яке посвідчення має пред'явити особа, яка вручає повістку: Кабмін затвердив форму

Кабінет Міністрів України затвердив форму службового посвідчення, яке призначений представник повинен пред'явити на вимогу громадянина під час вручення повістки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

На засіданні у вівторок, 18 червня, Кабмін вніс зміни Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, тобто, постанови №560.

За його словами, Уряд вирішив встановити форму службового посвідчення, яке представник, призначений наказом керівника для вручення повісток, зобов'язаний пред'явити на вимогу громадянина під час вручення повістки.

Це посвідчення буде дійсним на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої державної адміністрації (військової адміністрації), головою (начальником) якої видано посвідчення, за умови пред'явлення паспорта громадянина України (посвідчення офіцера, військового квитка).

Сам текст постанови поки що не опубліковано на сайті Кабміну, тому вигляд цього посвідчення наразі невідомий.

Варто зазначити, що службове посвідчення для осіб, уповноважених вручати повістки, було передбачене ще постановою Кабміну №560 від 16 травня.

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