Какое удостоверение должно предъявить лицо, вручающее повестку: Кабмин утвердил форму

Кабинет Министров Украины утвердил форму служебного удостоверения, которое назначенный представитель должен предъявить по требованию гражданина при вручении повестки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

На заседании во вторник, 18 июня, Кабмин внес изменения Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, то есть постановления №560.

По его словам, Правительство решило установить форму служебного удостоверения, которое представитель, назначенный приказом руководителя для вручения повесток, обязан предъявить по требованию гражданина при вручении повестки.

Это удостоверение будет действительным на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной государственной администрации (военной администрации), председателем (начальником) которой выдано удостоверение, при предъявлении паспорта гражданина Украины (удостоверение офицера, военного билета).

Сам текст постановления пока не опубликован на сайте Кабмина, поэтому вид этого удостоверения пока неизвестен.

Следует отметить, что служебное удостоверение для лиц, уполномоченных вручать повестки, было предусмотрено постановлением Кабмина №560 от 16 мая.

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