Яке покарання очікує чоловіків призивного віку, які незаконно намагаються виїхати з України

В умовах воєнного стану багато молодих чоловіків намагаються незаконно перетнути державний кордон України, уникаючи мобілізації. Зокрема, популярними напрямками для нелегальних переходів є райони Карпат та пункт пропуску "Тиса".

Покарання за незаконний виїзд з України для чоловіків

Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко зазначає, що згідно зі статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незаконне перетинання або спробу перетинання державного кордону передбачено покарання у вигляді штрафу.

За перше правопорушення розмір штрафу становить від 3 400 гривень, а за повторне протягом року – до 13 600 гривень. У разі повторного порушення замість штрафу може бути застосовано адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

Варто зазначити, що кримінальної відповідальності за такі дії законодавством не передбачено. Однак, окрім штрафу або арешту, прикордонники можуть доставити затриманих правопорушників до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Там молоді люди можуть бути направлені на медичний огляд та оновлення облікових даних.

Юрист застерігає, що спроби незаконно перетнути кордон можуть не лише призвести до адміністративних покарань, але й поставити під загрозу власну безпеку та майбутнє.

Кому заборонено виїжджати з України

Після введення в Україні воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років обмежено виїзд з країни, за винятком визначених законом випадків. Ці обмеження не стосуються 17-річних юнаків. Відповідно до ст. 313 Цивільного кодексу України, особи, які досягли 16 років, мають право на самостійний виїзд за межі України. Оформлення виїзду здійснюється відповідно до чинного законодавства та Правил перетинання державного кордону.

Наприкінці травня нинішнього року в Україні почали діяти нові правила для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які планують виїхати з країни. Зокрема, прикордонники будуть перевіряти наявність військово-облікового документа разом із паспортом. Це правило запроваджено відповідно до змін у законах України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Виїзд за кордон заборонено для чоловіків, які підпадають під мобілізацію, не мають ніяких підстав для звільнення і не можуть виїжджати з країни під час воєнного стану або мобілізації. Вони зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу прикордонника.

Зазначимо, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників, проте в певних випадках вони можуть бути мобілізовані. До мобілізації підлягають ті, хто пройшов строкову службу у мирний час, закінчив військовий навчальний заклад або кафедру, а також ті, кого раніше визнали "обмежено придатними" для служби у мирний час, але придатними у воєнний.

Хто може виїжджати за кордон

Водночас є ряд категорій чоловіків, які можуть спокійно перетинати українських кордон. До такого переліку належать:

Особи, заброньовані на період мобілізації

Ті, хто визнаний непридатним до служби за станом здоров'я

Батьки трьох і більше дітей віком до 18 рокі

Особи, які самостійно виховують дитину.

Чоловіки та жінки, які мають дитину віком до 18 років і дружина (чоловік) яких проходить військову службу

Інші категорії, визначені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

У поясненні Державної прикордонної служби України йдеться, що ці особи повинні мати при собі військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації або виключення з військового обліку.

Також є особливі категорії українців, які можуть перетинати кордон:

Особи з інвалідністю

Ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю

Водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів, гуманітарної допомоги або здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів

Працівники залізничного транспорту, морської та авіаційної галузей

Для цих осіб порядок виїзду залишається незмінним.

Громадянам, які планують виїзд з України, рекомендується попередньо перевірити свої дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та переконатися, що всі необхідні відомості внесені у військово-обліковий документ.