Яке майбутнє чекає на Моді та Індію?

Хоча його Індійська народна партія не здобула переконливої перемоги, на яку він сподівався, Нарендра Моді забезпечив собі третій п'ятирічний термін на посаді прем'єр-міністра Індії. Це була унікальна та нелегка перемога.

Висока інфляція та безробіття допомогли більш згуртованій опозиції представити Моді як занадто близького до великого бізнесу, що зменшило розрив між коаліцією на чолі з ІНП та конкурентами. Зростаюча фінансова нерівність змусила Моді більше покладатися на часто непривабливий індуїстський націоналізм – тягар, який він раніше дозволяв нести своїм підлеглим. Крім того, медіа-середовище Індії стало більш поляризованим, і багато людей почали споживати новини онлайн, що не було так поширено, коли Моді вперше прийшов до влади десять років тому.

Але Моді залишається набагато популярнішим за свою партію. Він зарекомендував себе як людина чесна, і після десяти років на посаді його впізнаваність беззаперечна. Це має значення в країні, де мільйони людей розмовляють десятками різних мов. Після підрахунку голосів на найбільших і найдовших виборах у світі Моді знову вийшов на перший план.

Індія потребує популярного лідера, адже довгострокові виклики, з якими вона стикається, є значними. Протягом десяти років Індія зіткнеться із серйозною нестачею води, і очевидного рішення цієї проблеми немає. Моді повинен співпрацювати зі слабкими місцевими урядами, багато з яких залежать від політичної підтримки сільськогосподарських інтересів, які надто сильно покладаються на водомістке сільське господарство в районах, де вода вже в дефіциті.

Існує також проблема зміни клімату. Індія вже цього літа встановила температурні рекорди, і сотні мільйонів індійців не можуть знайти способів уникнути спеки та вологості. Іншою проблемою є повітря, рівень забруднення якого на даний момент вважається одним із найвищих у світі. А через збільшення виробництва електроенергії – виробленої переважно на вугільних електростанціях – необхідної для підтримання очікуваного стійкого економічного зростання країни, цей показник лише погіршиться. Результатом буде збільшення людських страждань у країні, яка вже потерпає від значних екологічних збитків.

Іншою структурною проблемою економіки Індії є мала кількість жінок. Менше третини працездатних жінок зараз входять до складу робочої сили. Дуже мало жінок генеральних директорів або членів корпоративних рад, і лише незначна частина венчурного капіталу країни йде на стартапи, засновані або очолювані жінками.

В останньому Звіті про глобальний гендерний розрив, представленому на Всесвітньому економічному форумі, Індія посіла 127 місце з 146 країн, відстаючи від своїх сусідів Бангладеш, Непалу та Шрі-Ланки. Щоб вирішити цю проблему, Моді та інші місцеві посадовці повинні справитися з великою кількістю сільського населення, виснажливою бідністю та консервативними соціальними цінностями.

Багато хто вважає, що високі демографічні показники Індії є економічною перевагою, особливо у порівнянні з Китаєм, Японією та деякими найбільшими економіками Європи. Але коли половина населення стикається з перешкодами на шляху до офіційної економіки, як у випадку зі жінками Індії, ця перевага ще далеко не реалізована.

В Індії проживає 1,5 мільярда людей, і багато з них досі живуть у бідності. У 2023 році Індія посіла 111 місце з 125 країн у Глобальному індексі голоду. У той час як Китай став країною із середнім рівнем доходу, шлях Індії до цього статусу ще довгий. Враховуючи численні структурні проблеми, Індія може не розвинутися так, як обіцяє Моді, залишаючи країну більш вразливою до соціальної та політичної нестабільності, підживлюваної частково індуїстським націоналізмом, який сам Моді посилив.

Водночас, поточне геополітичне положення Індії надає багато переваг. Уряд Моді продовжить отримувати вигоду від тенденції, яку багато індійців називають "Китай +1": обмеження виробництв та ризики постачання, пов'язані з Китаєм в багатьох західних та азійських країнах, та перенесення ділових операцій та інвестицій до Індії. Багато транснаціональних корпорацій у різних ключових секторах економіки тепер вважають Індію не лише життєздатною альтернативою для довгострокових капіталовкладень, але й привабливим ринком.

Хоча інвестиції Індії у внутрішню інфраструктуру все ще відстають від китайських, розрив зменшується. У Мумбаї нові шосе, мости та тунелі полегшують один з найзавантаженіших міських трафіків у світі. Перебої з електрикою, зв’язком та інтернетом стали рідшими. Індія – це не Китай, але її повсякденна діяльність вже не переривається настільки регулярно. Індія також досягла успіхів у високотехнологічному виробництві і тепер експортує більше мотоциклів, автомобілів та інших товарів, які відповідають колись неймовірним стандартам якості.

Найбільшими зовнішньополітичними викликами Індії є її кордони з Китаєм, Пакистаном і М'янмою. Всі три країни створюють безпекові проблеми. Але за межами Індії Моді бачить важливі можливості.

Це стосується не тільки відносин зі Сполученими Штатами – Індія є однією з небагатьох країн, яка може очікувати на більш тісні зв'язки з США, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах у листопаді – але особливо із Глобальним Півднем, де Моді завоював роль лідера. На минулорічному саміті G20 в Індії Моді показав бажання зробити Індію важливим мостом між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. З часу закінчення холодної війни жодне зростання країни не було настільки привітно прийняте багатьма іншими урядами.

Підсумовуючи, Індія все ще стикається з величезними викликами у довгостроковій перспективі. Але привабливість постаті Моді вдома і прориви, які країна здійснила на міжнародній арені, за час його перебування при владі, зроблять розвиток країни одним з найважливіших етапів в історії наступного десятиліття.

Copyright: Project Syndicate, 2024

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