Какое будущее ждет Моди и Индию?

Хотя его Индийская народная партия не одержала убедительную победу, на которую он надеялся, Нарендра Моди обеспечил себе третий пятилетний срок на посту премьер-министра Индии. Это была уникальная и нелегкая победа.

Высокая инфляция и безработица помогли более сплоченной оппозиции представить Моди как слишком близкого к крупному бизнесу, что снизило разрыв между коалицией во главе с ИНП и конкурентами. Растущее финансовое неравенство заставило Моди больше полагаться на часто неприглядный индуистский национализм – бремя, которое он раньше позволял нести своим подчиненным. Кроме того, медиа-среда Индии стала более поляризованной, и многие стали потреблять новости онлайн, что не было так распространено, когда Моди впервые пришел к власти десять лет назад.

Но Моди остается гораздо популярнее своей партии. Он зарекомендовал себя как человек честный, и после десяти лет на посту его узнаваемость бесспорна. Это имеет значение в стране, где миллионы людей говорят десятками разных языков. После подсчета голосов на самых больших и самых длинных выборах в мире Моди снова вышел на первый план.

Индия нуждается в популярном лидере, ведь долгосрочные вызовы, с которыми она сталкивается, значительны. За десять лет Индия столкнется с серьезной нехваткой воды, и очевидного решения этой проблемы нет. Моди должен сотрудничать со слабыми местными правительствами, многие из которых зависят от политической поддержки сельскохозяйственных интересов, слишком сильно полагающихся на водоемкое сельское хозяйство в районах, где вода уже в дефиците.

Есть также проблема изменения климата. Индия уже этим летом установила температурные рекорды, и сотни миллионов индийцев не могут найти способы избежать жары и влажности. Другой проблемой является воздух, уровень загрязнения которого сейчас считается одним из самых высоких в мире. А из-за увеличения производства электроэнергии – производимой преимущественно на угольных электростанциях – необходимой для поддержания ожидаемого устойчивого экономического роста страны, этот показатель только ухудшится. Результатом будет увеличение человеческих страданий в стране, которая уже страдает от значительных экологических убытков.

Другой структурной проблемой экономики Индии является небольшое количество женщин. Меньше трети трудоспособных женщин сейчас входят в состав рабочей силы. Очень мало женщин генеральных директоров или членов корпоративных советов, и лишь незначительная часть венчурного капитала страны идет на стартапы, основанные или возглавляемые женщинами.

В последнем Отчете о глобальном гендерном разрыве, представленном на Всемирном экономическом форуме, Индия заняла 127-е место из 146 стран, отставая от своих соседей Бангладеш, Непала и Шри-Ланки. Чтобы решить эту проблему, Моди и другие местные чиновники должны справиться с большим количеством сельского населения, изнурительной бедностью и консервативными социальными ценностями.

Многие считают, что высокие демографические показатели Индии являются экономическим преимуществом, особенно по сравнению с Китаем, Японией и некоторыми крупнейшими экономиками Европы. Но когда половина населения сталкивается с препятствиями на пути к официальной экономике, как в случае с женщинами Индии, это преимущество еще далеко не реализовано.

В Индии проживает 1,5 миллиарда человек, и многие из них до сих пор живут в нищете. В 2023 году Индия заняла 111 место из 125 стран в Глобальном индексе голода. В то время как Китай стал страной со средним уровнем дохода, путь Индии к этому статусу еще долог. Учитывая многочисленные структурные проблемы, Индия может не развиться так, как обещает Моди, оставляя страну более уязвимой к социальной и политической нестабильности, подпитываемой частично индуистским национализмом, который сам Моди усилил.

В то же время, текущее геополитическое положение Индии дает много преимуществ. Правительство Моди продолжит извлекать выгоду от тенденции, которую многие индийцы называют "Китай +1": ограничение производств и риски поставок, связанные с Китаем во многих западных и азиатских странах, и перенос деловых операций и инвестиций в Индию. Многие транснациональные корпорации в разных ключевых секторах экономики теперь считают Индию не только жизнеспособной альтернативой для долгосрочных капиталовложений, но и привлекательным рынком.

Хотя инвестиции Индии во внутреннюю инфраструктуру все еще отстают от китайских, разрыв уменьшается. В Мумбаи новые шоссе, мосты и тоннели облегчают один из самых загруженных городских трафиков в мире. Перебои с электричеством, связью и Интернет стали реже. Индия – это не Китай, но ее повседневная деятельность уже не прерывается настолько регулярно. Индия также добилась успехов в высокотехнологичном производстве и теперь экспортирует больше мотоциклов, автомобилей и других товаров, соответствующих невероятным стандартам качества.

Наибольшими внешнеполитическими вызовами Индии являются ее границы с Китаем, Пакистаном и Мьянмой. Все три страны создают проблемы безопасности. Но вне Индии Моди видит важные возможности.

Это касается не только отношений с Соединенными Штатами – Индия является одной из немногих стран, которая может ожидать более тесных связей с США, независимо от того, кто победит на президентских выборах в ноябре – но особенно с Глобальным Югом, где Моди завоевал роль лидера. На прошлогоднем саммите G20 в Индии Моди выразил желание сделать Индию важным мостом между развитыми и развивающимися странами. С момента окончания холодной войны ни один рост страны не был столь приветливо принят многими другими правительствами.

Подводя итог, Индия все еще сталкивается с огромными вызовами в долгосрочной перспективе. Но привлекательность фигуры Моди дома и прорывы, которые страна совершила на международной арене, за время его пребывания у власти сделают развитие страны одним из важнейших этапов в истории следующего десятилетия.

Copyright: Project Syndicate, 2024

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