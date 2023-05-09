Якби Росії вдалося захопити Україну, наступним був би Казахстан, - Данілов

"Я з упевненістю можу сказати про те, що якби у Путіна вийшло на території нашої країни (захопити - ред.), то наступним був би Казахстан. Більш того, він би не зупинився ні перед Вірменією, ні перед іншими країнами", - сказав Данілов.

Він також зазначив, що нині ніякого успіху Росія у війні проти України не має.

"Те, що стосується фронту, то Бахмут, який вони вже скільки намагаються захопити, але це місто нашої честі, нашої гордості та наших героїв. Вони навіть на це не спромоглися", - підкреслив секретар РНБО.

Данілов також прокоментував візит президентів Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Таджикистану, прем'єр-міністра Вірменії та білоруського диктатора на парад до Москви.

"Не знаю, що їх спонукало туди приїхати. Подивимося, як далі будуть розгортатися події", - сказав він.