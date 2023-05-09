Если бы России удалось захватить Украину, следующим был бы Казахстан, - Данилов

"Я с уверенностью могу сказать о том, что если бы у Путина вышло на территории нашей страны (захватить - ред.), то следующим был бы Казахстан. Более того, он бы не остановился ни перед Арменией, ни перед другими странами", - сказал Данилов.

Он также отметил, что сейчас никакого успеха у России в войне против Украины нет.

"То, что касается фронта, то Бахмут, который они уже сколько пытаются захватить, но это город нашей чести, нашей гордости и наших героев. Они даже этого не смогли", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов также прокомментировал визит президентов Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, премьер-министра Армении и белорусского диктатора на парад в Москву.

"Не знаю, что их побудило туда приехать. Посмотрим, как дальше будут разворачиваться события", - сказал он.