Якби у нас не було напівсанкцій і напіврішень, ми б вже зупинили Путіна, - Зеленський

"Якби не було у нас полумір, напівсанкцій і напіврішень, ми б вже зупинили Путіна. Безумовно зупинили. Світ набагато сильніший, набагато більший, потужніший, принциповіший, економічно сильніший", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що має на увазі не тільки силу зброї, а політичну та економічну.

"Уявіть собі, у Росії можна заблокувати все. Просто всю енергетику заблокувати, абсолютно все. І вона не виживе без цього. Чому? Путін боїться свого суспільства. Я неодноразово про це говорив. А значить, треба зробити так, щоб його суспільство розуміло, що таке війна", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що для того, щоб росіяни розуміли, що таке війна, вони повинні це відчувати.

"Вони повинні бути ізольовані у всьому світі. Вони повинні розуміти, що немає такої економіки, щоб всі їхні підприємства страждали, щоб їхній бізнес не розвивався. Тому що без експорту їм не вистачить. Вони з'їдять там все, що в них є в Росії, а потім з'їдять один одного. Але напівсанкції... Все напів...", - додав він.