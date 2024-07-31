Если бы у нас не было полусанкций и полурешений, мы бы уже остановили Путина, - Зеленский

"Если бы не было у нас полумер, полусанкций и полурешений, мы бы уже остановили Путина. Безусловно, остановили. Мир гораздо сильнее, гораздо больше, мощнее, принципиальнее, экономически сильнее", - сказал Зеленский.

Он отметил, что имеет в виду не только силу оружия, а политическую и экономическую.

"Представьте себе, в России можно заблокировать все. Просто всю энергетику заблокировать, абсолютно все. И она не выживет без этого. Почему? Путин боится своего общества. Я неоднократно об этом говорил. А значит, надо сделать так, чтобы его общество понимало, что такое война", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы россияне поняли, что такое война, они должны это почувствовать.

"Они должны быть изолированы во всем мире. Они должны понимать, что нет такой экономики, чтобы все их предприятия страдали, чтобы их бизнес не развивался. Потому что без экспорта им не хватит. Они съедят там все, что у них есть в России, а потом съедят друг друга. Но полусанкции... Все наполовину...", - добавил он.