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Якби у нас не було напівсанкцій і напіврішень, ми б вже зупинили Путіна, - Зеленський

Середа 31 липня 2024 21:12
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Якби у нас не було напівсанкцій і напіврішень, ми б вже зупинили Путіна, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Якби західні партнери не приймали напіврішень та не вводили напівсанкцій, світові вже б вдалося зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю для AFP, Le Monde, L'Equipe та Libération.

"Якби не було у нас полумір, напівсанкцій і напіврішень, ми б вже зупинили Путіна. Безумовно зупинили. Світ набагато сильніший, набагато більший, потужніший, принциповіший, економічно сильніший", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що має на увазі не тільки силу зброї, а політичну та економічну.

"Уявіть собі, у Росії можна заблокувати все. Просто всю енергетику заблокувати, абсолютно все. І вона не виживе без цього. Чому? Путін боїться свого суспільства. Я неодноразово про це говорив. А значить, треба зробити так, щоб його суспільство розуміло, що таке війна", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що для того, щоб росіяни розуміли, що таке війна, вони повинні це відчувати.

"Вони повинні бути ізольовані у всьому світі. Вони повинні розуміти, що немає такої економіки, щоб всі їхні підприємства страждали, щоб їхній бізнес не розвивався. Тому що без експорту їм не вистачить. Вони з'їдять там все, що в них є в Росії, а потім з'їдять один одного. Але напівсанкції... Все напів...", - додав він.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю французьким ЗМІ президент Володимир Зеленський заявив, що переговори України з Росією в рамках другого саміту миру можуть розпочатися навіть якщо на той момент окупанти не виведуть свої війська з усієї української території.

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