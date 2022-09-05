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Казнили и сожгли. В Буче обнаружили новые факты зверств оккупантов

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Буча, Понедельник 05 сентября 2022 12:55
Казнили и сожгли. В Буче обнаружили новые факты зверств оккупантов Фото: полиция нашла останки двух мирных жителей в Буче (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Буче Киевской области обнаружили еще двух жертв российской оккупации. Останки мирных жителей нашли в одном из гаражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

Правоохранители во время отработки обнаружили в гаражном боксе кости сожженных людей. Местные жители рассказали, что во время оккупации российские солдаты убили в гараже нескольких граждан.

Специалисты обнаружили останки по меньшей мере двух человек. Также на месте преступления нашли 2 цепочки, крестик, шестиконечную звезду, заколку и 3 ключа на металлическом держателе.

Полиция призывает жителей Бучи, которые имеют любую информацию о погибших, звонить на спецлинию "102".

Фото: в Буче обнаружили еще двух погибших от рук оккупантов (t.me/andrii_nebytov)

Напомним, в Киевской области на бывших позициях оккупантов нашли тело замученного мирного жителя.

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Буча Киевская область полиция
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