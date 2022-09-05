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Стратили та спалили. У Бучі виявили нові факти звірств окупантів

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Буча, Понеділок 05 вересня 2022 12:55
Стратили та спалили. У Бучі виявили нові факти звірств окупантів Фото: поліція знайшла рештки двох мирних жителів у Бучі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Бучі Київської області виявили ще двох жертв російської окупації. Рештки мирних жителів знайшли в одному з гаражів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram.

Правоохоронці під час відпрацювання виявили в гаражному боксі кістки спалених людей. Місцеві жителі розповіли, що під час окупації російські солдати вбили в гаражі декількох громадян.

Фахівці виявили рештки щонайменше двох осіб. Також на місці злочину знайшли 2 ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку та 3 ключі на металевому тримачі.

Поліція закликає жителів Бучі, які мають будь-яку інформацію про загиблих, телефонувати на спецлінію "102".

Фото: у Бучі виявили ще двох загиблих від рук окупантів (t.me/andrii_nebytov)

Нагадаємо, у Київській області на колишній позиції окупантів знайшли тіло закатованого мирного жителя.

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Буча Київська область полиция
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