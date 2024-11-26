Казкову резиденцію святого Миколая відкрили у справжньому замку: як туди потрапити

Нагадаємо, традиції шанувати святого Миколая та дарувати в цей день подарунки є популярними серед багатьох українців.

Дехто дотримується також давньої традиції піклуватись у цей день про ближніх: організовує доброчинні заходи у церквах чи громадах, долучається до благодійних проектів, відвідує дитячі будинки, дарує подарунки нужденним тощо.

У населених пунктах України до цього дня можуть приурочувати відкриття "центральної" ялинки, прикрашеної до різдвяних і новорічних свят.

Напередодні ж свята дорослі (батьки або навіть вчителі у школах) вчать дітей писати листа святому Миколаю. Тим часом лякати дітей тим, що до них святий Миколай не прийде, батькам не радять.

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