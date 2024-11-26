Сказочную резиденцию святого Николая открыли в настоящем замке: как туда попасть

Как попасть в резиденцию святого Николая в Олесском замке

По словам Зинкевича, в Олесском замке открылась самая сказочная резиденция святого Николая.

"Не верите? Приглашаем убедиться и ощутить поистине настоящую атмосферу праздника", - добавил он и опубликовал фото святого Николая на фоне замка.

Святой Николай в Олесском замке (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Отмечается, что посетить Олесский замок можно всей семьей.

"Детвора сможет передать свои письма и рассказать о самых заветных желаниях, а родителей будет радовать магическая атмосфера старинного замка и теплые советы от Чудотворца о том, чего ждут их детишки под подушку в этом году", - уточнил депутат.

Он опубликовал также график работы резиденции святого Николая в Олесском замке:

29 ноября - с 11:00 до 16:30

30 ноября - с 11:00 до 16:30

1 декабря - с 11:00 до 16:00

Стоимость входного семейного билета - 500 гривен (касса работает на территории замка).

Пост Зинкевича (скриншот: facebook.com/igor.zinkevych)

Добраться до Олесского замка можно разными путями - как на собственной машине, так и общественным транспортом (автобусом, маршрутным такси).

Он расположен в одноименном поселке Олесько (улица Замковая, 30) - в Бусской городской территориальной общине Золочевского района Львовской области.

Маршрут зависит от ваших возможностей и исходного пункта путешествия.

Местонахождение Олесского замка (скриншот: google.com/maps)

Если же посетить Олесский замок в ближайшее время у вас никак не получится, можно воспользоваться специальным предложением - виртуальным туром, созданным по инициативе Управления туризма и курортов Львовской ОВА в рамках проекта "Virtual Ukraine".