Каждый третий украинец считает закон об олигархах популизмом, - WP

"Опросы общественного мнения летом показали, что более трети украинцев считают, что "антиолигархический" закон имеет полумистические цели", - говорится в статье.

И только около 20% население видят в законе позитивные моменты.

The Washington Post также предупреждает о росте полумистических настроений в украинской власти, что угрожает стабильности и может отрицательно воспринято международным сообществом.

"Аналитики считают, что президент, популярность которого резко упала с тех пор, как два года назад он одержал победу на президентских выборах в Украине, вполне может разыграть популистскую игру. Но он рискует представить Украину дезорганизованной в глазах международного сообщества, рассматривающего вопрос о помощи стране для противодействия эскалации конфликта с Россией", - говорится в статье.