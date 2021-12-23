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Каждый третий украинец считает закон об олигархах популизмом, - WP

Автор: Наталия Гурковская

Более трети украинцев согласно социологическим опросам считают закон об олигархах популизмом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью американской газеты The Washington Post.

"Опросы общественного мнения летом показали, что более трети украинцев считают, что "антиолигархический" закон имеет полумистические цели", - говорится в статье.

И только около 20% население видят в законе позитивные моменты.

The Washington Post также предупреждает о росте полумистических настроений в украинской власти, что угрожает стабильности и может отрицательно воспринято международным сообществом.

"Аналитики считают, что президент, популярность которого резко упала с тех пор, как два года назад он одержал победу на президентских выборах в Украине, вполне может разыграть популистскую игру. Но он рискует представить Украину дезорганизованной в глазах международного сообщества, рассматривающего вопрос о помощи стране для противодействия эскалации конфликта с Россией", - говорится в статье.

Напомним, закон об олигархах принят 23 сентября, подписан 5 ноября. Он находится на проверке в Венецианской комиссии из-за подозрений в нарушении им положений о правах человека. Вывод комиссии ожидается в середине января 2022 года.

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Закон об олигархах