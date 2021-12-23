Кожен третій українець вважає закон про олігархів популізмом, - WP

"Опитування громадської думки влітку показали, що понад третина українців вважають, що "антиолігархічний" закон має напівмістичні цілі", - йдеться у статті.

І лише близько 20% населення бачать у законі позитивні моменти.

The Washington Post також попереджає про зростання напівмістичних настроїв в українській владі, що загрожує стабільності та може негативно сприйнято міжнародною спільнотою.

"Аналітики вважають, що президент, популярність якого різко впала з того часу, як два роки тому він здобув перемогу на президентських виборах в Україні, цілком може розіграти популістську гру. Але він ризикує уявити Україну дезорганізованою в очах міжнародної спільноти, яка розглядає питання про допомогу країні для протидії ескалації конфлікту з Росією", - йдеться у статті.