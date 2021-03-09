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Каждый третий клиент "Волыньгаза" является должником

Новина українською → Волынская область, Вторник 09 марта 2021 15:00
Каждый третий клиент "Волыньгаза" является должником Газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

В феврале задолженность жителей Волынской области за доставку газа достигла 11 млн гривен. АО "Волыньгаз" информирует всех должников о необходимости платить за распределение газа вовремя. Больше всего таких клиентов в Луцке и Луцком районе, Ковеле и Нововолынске.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания готова идти навстречу клиентам, которые не имеют возможности вовремя рассчитаться за распределение газа и обращаются в 104uа Клиентское пространство с заявлением на реструктуризацию долга. В противном случае должников ждет судебное заседание и, в случае неуплаты, отключение от услуг газоснабжения.

"Компания вынуждена идти в суд, чтобы клиенты рассчитались за транспортировку потребленного газа. Для них накопленный долг – это потеря права на субсидию. Для предприятия – дополнительная финансовая нагрузка в отопительный период. Интересным обстоятельством является то, что после получения судебной повестки – более 30% должников сразу рассчитываются", - отметил коммерческий директор АО "Волыньгаз" Андрей Карпомиз.

АО "Волыньгаз" благодарит всех добросовестным потребителям за своевременный расчет. В 2020 году компания осуществила доставку около 400 млн куб. м газа клиентам региона.

"Вовремя оплачивать услугу по транспортировке газа нужно до 20 числа ежемесячно. Можно не выходя из дома оплатить онлайн, воспользовавшись такими сервисами: Личный кабинет на сайте 104.ua Чат-бот "7104ua" в Viber и Telegram, Мобильное приложение 104Mobile для Android и 104Mobile Light для iPhone", - говорится в сообщении пресс-службы.

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