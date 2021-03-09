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Кожен третій клієнт "Волиньгазу" є боржником

Новость на русском → Волинська область, Вівторок 09 березня 2021 15:00
Кожен третій клієнт "Волиньгазу" є боржником Газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

У лютому заборгованість жителів Волинської області за доставку газу сягнула 11 млн гривень. АТ "Волиньгаз" інформує всіх боржників про необхідність сплачувати за розподіл газу вчасно. Найбільше таких клієнтів у Луцьку та Луцькому районі, Ковелі та Нововолинську.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Компанія готова йти назустріч клієнтам, які не мають змоги розрахуватися вчасно за розподіл газу і звертаються до 104uа Клієнтського простору із заявою на реструктуризацію боргу. В іншому випадку на боржників чекає судове засідання і, у разі несплати, відключення від послуг газопостачання.

"Компанія змушена іти до суду, аби клієнти розрахувалися за транспортування спожитого газу. Для них накопичений борг – це втрата права на субсидію. Для підприємства – додаткове фінансове навантаження у опалювальний період. Цікавою обставиною є те, що після отримання судової повістки – більше 30 % боржників одразу розраховуються" - зазначив комерційний директор АТ "Волиньгаз" Андрій Карпомиз.

АТ "Волиньгаз" дякує всім сумлінним споживачам за вчасний розрахунок. У 2020 році компанія здійснила доставку близько 400 млн куб. м газу клієнтам регіону.

"Вчасно оплачувати послугу за транспортування газу потрібно до 20 числа щомісяця. Можна не виходячи з дому оплатити онлайн, скориставшись такими сервісами: Особистий кабінет на сайті 104.ua, Чат-бот "7104ua" у Viber та Telegram, Мобільний додаток 104Mobile для Android та 104Mobile Light для iPhone", - йдеться у повідомленні прес-служби.

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